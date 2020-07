Stand: 26.07.2020 19:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Messerangriff auf Polizist: Sicherungsverfahren verzögert sich

Das Sicherungsverfahren gegen einen 23-jährigen Syrer, der einen Polizisten im Revier in Neubrandenburg mit einem Messer angegriffen haben soll, dauert länger als zunächst geplant. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, soll ein weiterer Zeuge angehört werden. Mit einer Entscheidung sei deshalb erst Ende August zu rechnen. Die Staatsanwaltschaft will mit diesem Vorgehen erreichen, dass der Mann wegen der von ihm ausgehenden Gefahr für die Allgemeinheit auf Dauer in der Psychiatrie untergebracht wird. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. | 27.07.2020 17:15