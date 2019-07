Stand: 22.07.2019 12:30 Uhr

Messerangriff: Ärzte kämpfen weiter um Leben des Babys

Das am Sonnabend in Rostock bei einer Messerattacke schwer verletzte Baby schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Zustand des drei Monate alten Säuglings, der notoperiert werden musste, sei weiter kritisch, hieß es am Montag von der Staatsanwaltschaft in Rostock. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Gewalttat dauern weiter an.

Rostock: Mann verletzt Säugling mit Messer Nordmagazin - 21.07.2019 19:30 Uhr Nachdem in Rostock ein Säugling durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden ist, kämpfen die Ärzte weiter um das Leben des Babys. Die Ermittlungen dauern derweil weiter an.







Täter war einschlägig vorbestraft

Der 40-jähriger Täter, ein Bekannter der Familie ohne festen Wohnsitz, hatte den Säugling den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung im Stadtteil Dierkow mit einem Messer schwer verletzt und sich dann vom Balkon in der fünften Etage gestürzt. Der Mann kam dabei ums Leben. Er war unter anderem wegen Raubes, schwerer Körperverletzung und Drogenmissbrauchs vorbestraft und erst drei Tage vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Mann soll unter Drogeneinfluss zu Gewalt geneigt haben. Ob er auch vor dieser Tat Drogen nahm, soll eine Obduktion klären, so die Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft Maureen Wiechmann.

Frau konnte noch nicht vernommen werden

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hatte der Mann kein Verhältnis mit der 18-Jährigen, in deren Wohnung sich das Drama abspielte, sondern mit deren Mutter. Aufschluss darüber, wie es zu der Tat kommen konnte, erhofft man sich von der Befragung der noch unter Schock stehenden jungen Frau. Nachbarn wollen in den vergangenen Tagen immer wieder Streit in der Wohnung gehört haben.

Fassungslosigkeit im Stadtteil

Im Rostocker Stadtteil Dierkow herrscht größtenteils Fassungslosigkeit über die Tat - bei den Anwohnern aber auch bei den beteiligten Polizisten und Sanitätern, die in der Wohnung die Grausamkeiten des Mannes erleben mussten. Das seien Bilder, die auch professionell geschulte Kräfte lange nicht aus dem Kopf bekommen, so Polizeisprecherin Yvonne Hanske.

