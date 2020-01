Stand: 13.01.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Merkel erstmals beim Neujahrsempfang des Landes

Seit knapp 30 Jahren sitzt Angela Merkel (CDU) für Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag und fast die Hälfte dieser Zeit ist sie Kanzlerin. In dieser Funktion kommt sie heute erstmals zum Neujahrsempfang der Landesregierung, der diesmal in Stralsund stattfindet. Nach Angaben der Schweriner Staatskanzlei war Merkel - wie alle anderen Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern - auch in den Vorjahren zu dem Empfang geladen.

"Normale" Bürger unter den Gästen

Bei der Veranstaltung im Theater Vorpommern wird voraussichtlich neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch Merkel kurz das Wort an die mehr als 400 Gäste richten. Stralsund zählt zu Merkels Bundestagswahlkreis, in dem sie seit 1990 stets das Direktmandat gewonnen hat. Merkels Teilnahme ist nicht die einzige „Neuerung“ beim Neujahrsempfang. So werden erstmals nicht nur geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Ehrenamt und Sport dabei sein. Auch "normale" Bürger konnten sich für die Teilnahme anmelden. Die dafür vorgesehenen etwa 50 Plätze waren laut Staatskanzlei bereits nach kurzer Zeit vergeben.

Verdienstorden für Theologen, Richterin und Sportler

Im Rahmen des Neujahrsempfangs verleiht Schwesig auch den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Geehrten gehört der Theologe Christoph de Boor aus Waren (Müritz), der für sein außerordentliches Engagement im Wendeherbst 1989 ausgezeichnet wird. Den Orden erhalten zudem die frühere Richterin Hannelore Kohl, die jahrelang an der Spitze des Oberverwaltungsgerichts und des Landesverfassungsgerichts stand, für ihre Verdienste beim Aufbau und der Etablierung ehrenamtlicher und demokratischer Strukturen im Land sowie der Goalballer Reno Tiede aus Rostock für seinen Einsatz für den Sehbehinderten-Sport.

Weitere Informationen 03:19 Sportclub Erste Sahne: Der RGC Hansa und die Faszination Goalball Sportclub Die Goalballer des RGC Hansa aus Rostock wollten den Ligapokal holen, doch am Ende reichte es nicht. Goalball, eine der beliebtesten Blinden-Sportarten weltweit. Auch immer mehr Sehende spielen mit. Video (03:19 min) Friedliche Revolution 1989 im Nordosten begann in Waren In Waren gab es im Herbst 1989 die ersten Demonstrationen in MV für Demokratie und Freiheit. Wenige Tage später ziehen in vielen größeren Städten im Nordosten Zehntausende über die Straßen. mehr