Stand: 02.02.2019 09:30 Uhr

Merkel: Digitalisierung ist Chance für Vorpommern

Beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Vorpommern-Greifswald hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland ausgesprochen. Wichtig hierfür seien Mobilität und vor allem der flächendeckende Ausbau des schnellen Internets. "Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald bietet die Digitalisierung eine Riesen-Chance", sagte Merkel vor den rund 350 Gästen in Greifswald.

EU-Leitlinien sollten einstimmig beschlossen werden

Knapp vier Monate vor der Europawahl hat die Kanzlerin zudem Einigkeit in der Europäischen Union angemahnt. "Es geht schneller als man denkt um Krieg und Frieden", sagte sie. Merkel sprach sich dafür aus, weiterhin nur einstimmig die großen Leitlinien der EU zu beschließen. Die EU sei ein Hort der Sicherheit.

Deshalb sei es wichtig, dass die Staaten gemeinsam handeln, denn nur so sei der Kontinent stark. Die EU könne ihre Interessen nur durchsetzen, wenn sie auch Gespräche mit Partnern führe, die ihre Werte nicht teilten. "Deshalb war das Türkei-Abkommen richtig", sagte sie, denn die EU wolle keine illegale Einwanderung.

Kanzlerin: Peene-Werft soll wieder Schiffe bauen können

In ihrer Rede machte Merkel zudem deutlich, dass sich Konflikte auf anderen Kontinenten bis in unsere Region auswirken können - wie etwa in Wolgast. So bemühe sich die Bundesregierung, den Krieg im Jemen beizulegen, damit auf der Peene-Werft wieder Schiffe gebaut werden können.

Merkel: Kündigung des INF-Vertrags nicht gut für Europa

Nach der Kündigung des INF-Vertrages zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen will sich die Bundesregierung für Gespräche zwischen Russland und den USA einsetzen. Seit geraumer Zeit habe Russland das INF-Abkommen verletzt, sagte Merkel. Bereits unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama hätte dies eine Rolle gespielt.

Die Aufkündigung des Vertrages durch den jetzigen US-Präsidenten Donald Trump wertete die Kanzlerin als keine gute Nachricht für Europa. Denn dies betreffe die Sicherheit des Kontinents. Ein neues Wettrüsten sei nicht im Sinne der Europäer. Merkel betonte, dass Deutschland und Europa, "weiß Gott andere Dinge zu tun" hätten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.02.2019 | 08:00 Uhr