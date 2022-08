Stand: 01.08.2022 08:55 Uhr Menzlin: Lkw laut Gutachter absichtlich in Brand gesetzt

Der Lkw-Brand auf dem Gelände einer Transportfirma am Wochenende in Menzlin im Kreis Vorpommern-Greifswald ist gelegt worden. Das hat die Untersuchung durch einen Brandgutachter ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Anhaltspunkte für eine technische Brandursache habe es nicht gegeben. Nun wird wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Das Feuer war in der Nacht zu Sonnabend an der Zugmaschine eines Sattelzug-Lastwagens ausgebrochen. | 01.08.2022 08:53