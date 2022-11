Glücksatlas 2022: Menschen in MV am unglücklichsten

Die glücklichsten Menschen in Deutschland leben einer Studie zufolge weiterhin in Schleswig-Holstein. Daran hätten auch die Coronapandemie, Kriegsängste und die Inflation nichts geändert, heißt es in dem in Berlin vorgestellten "Glücksatlas 2022". Am anderen Ende des Länder-Rankings steht als "unglücklichstes Bundesland" Mecklenburg-Vorpommern. Auf einer Skala von null ("völlig unzufrieden") bis zehn ("völlig zufrieden") liegt MV demnach bei 6,35 Punkten, Schleswig-Holstein bei 7,14 Punkten. Die Daten für den "Glücksatlas 2022" stammen den Angaben zufolge aus insgesamt elf Befragungen von insgesamt 11.450 repräsentativ ausgewählten Menschen ab 16 Jahren. Die Interviews fanden zwischen Januar und Oktober 2022 statt.