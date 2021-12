Stand: 31.12.2021 10:45 Uhr Menschen in MV haben mehr Geld für Lotto ausgegeben

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr für mehr als 124 Millionen Euro Lotto gespielt. Das waren die zweithöchsten Spieleinsätze in den vergangenen 30 Jahren, wie Lotto-Geschäftsführer Ait Stapelfeld sagte. Von den Einnahmen gehen gut 45 Millionen Euro in Form von Steuern und sogenannte Zweckerträgen an das Land. 31 Menschen gewannen mehr als 50.000 Euro. Der größte Gewinn von mehr als fünf Millionen Euro ging in den Landkreis Ludwigslust-Parchim. | 31.12.2021 10:45