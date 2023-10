Stand: 31.10.2023 06:27 Uhr Mellenthin: Mann schwer verletzt nach Unfall mit Fahrerflucht

Auf der B110 zwischen Mellenthin und Katschow auf Usedom ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Mann zusammen, wodurch dieser stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Fahrzeugführer sei dann geflüchtet, Beamte hätten am Unfallort aber einen kaputten Außenspiegel gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.10.2023 | 07:00 Uhr