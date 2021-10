Mehrere schwere Unfälle - zwei tote Radfahrer Stand: 10.10.2021 10:20 Uhr Bei mehreren schweren Unfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend zwei Radfahrer ums Leben gekommen, zudem gab es mehrere Verletzte.

Auf der B197 in Sarnow bei Anklam kollidierte am Abend ein 84-jähriger Autofahrer mit zwei Radfahrern, die ohne Licht auf der Straße unterwegs waren. Dabei ist ein 48 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen, sein 44-jähriger Bruder wurde schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass beide Radfahrer betrunken waren.

Radfahrer stirbt an schweren Kopfverletzungen

An einer Kreuzung in Neustadt-Glewe sind am Nachmittag ein Fahrradfahrer und ein abbiegendes Auto zusammengestoßen. Der 79-jährige Radfahrer stürzte laut Polizei mit dem Kopf auf die Motorhaube des Wagens. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Motorradfahrer fährt auf Landstraße in Auto

Auf einer Landstraße an der Mecklenburgischen Seenplatte ist ein junger Motorradfahrer frontal mit einem entkommenden Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war am Samstagabend zwischen Damerow und Jabel zu schnell unterwegs, sodass er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er mit dem Auto eines 66-Jährigen zusammen, stürzte, schlitterte gegen einen Weidezaun und überschlug sich. Mit einer schweren Beinverletzung flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Müritz-Klinikum nach Waren.

Neddemin: Sieben Verletzte bei Auffahrunfall

In Neddemin bei Neubrandenburg sind bei einen Auffahrunfall insgesamt sieben Menschen leicht verletzt worden. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrendes Fahrzeug mit drei Insassen abbiegen wollte und fuhr auf den Wagen auf. Im Auto der Unfallfahrerin saßen noch drei Kinder im Alter von 4 Wochen sowie 6 und 14 Jahren.

