Stand: 18.05.2021 10:44 Uhr Mehrere hundert Menschen bei Demos gegen Corona-Politik

In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut mehrere Hundert Menschen gegen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert. Laut Polizei gab es am Montagabend Protestspaziergänge und -kundgebungen unter anderem in Wismar, Rostock, Teterow, Stralsund, Neubrandenburg, Benz auf Usedom sowie in Waren an der Müritz. Insgesamt wurden knapp 450 Teilnehmer gezählt, etwa 150 weniger als in den vergangenen Wochen. Mit rund 100 Teilnehmern wurden in Rostock die meisten Demonstranten gezählt. Es wurden laut Polizei keine größeren Verstöße festgestellt. | 18.05.2021 10:44