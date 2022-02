Stand: 05.02.2022 07:01 Uhr Mehrere Versammlungen in Mecklenburg-Vorpommern

In der Rostocker Innenstadt versammelten sich am Freitagabend laut Schätzungen der Polizei etwa 250 Personen unangemeldet. Sie riefen unter anderem: "Friede, Freiheit, Selbstbestimmung." Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. In Schwerin fand hingegen eine angemeldete Versammlung statt. Rund 200 Personen haben an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie erinnert. | 05.01.2022 07:05

