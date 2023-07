Stand: 09.07.2023 10:51 Uhr Mehrere Verletzte nach Unfällen in Wöbbelin und Dierhagen

Bei einem Motorradunfall haben sich ein 36-Jähriger und seine Tochter in Wöbbelin schwer verletzt. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, auch die schwer verletzte Zehnjährige kam in eine Klinik. Nach Polizei-Angaben hatten die beiden am Sonnabend eine Probefahrt unternommen. Aus ungeklärter Ursache kam das Motorrad dabei von der Straße ab, streifte einen Baum und sie stürzten. Gleich drei Verletzte gab es bei einem Autounfall in Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Laut Polizei kam der 32-Jährige Fahrer mit fast 1,6 Promille von der Straße ab. Er und seine beiden Mitfahrer mussten zur Behandlung ins Krankenhaus.

