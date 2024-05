Stand: 11.05.2024 18:54 Uhr Mehrere Unfälle auf den Straßen von MV

Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern hat es am Sonnabend innerhalb weniger Stunden mehrere schwere Unfälle gegeben. Drei Mal waren Rettungshubschrauber im Einsatz. Kurz nach 13 Uhr verlor ein Autofahrer zwischen Zeppelin und Groß Schwiesow die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde dabei schwer, seine 73-jährige Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt. Nahe Bergen auf Rügen prallte eine 81-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen einen Baum und musste schwerverletzt aus ihrem Auto befreit werden. In Trinwillershagen im Landkreis Vorpommern-Rügen übersah ein 61-jähriger Autofahrer einen 78-Jährigen auf einem E-Roller. Der E-Roller-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hatte der Autofahrer die Vorfahrt missachtet.

