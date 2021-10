Mehrere Tage "gelb": Schärfere Corona-Regeln in Rostock Stand: 17.10.2021 10:08 Uhr In Rostock gelten von heute (17. Oktober) an schärfere Corona-Maßnahmen - wie schon in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Die landeseigene Warnampel steht auch in der Hansestadt seit mehreren Tagen auf Stufe gelb.

Das bedeutet in erster Linie eine Testpflicht für ungeimpfte Erwachsene. Wollen diese an Veranstaltungen teilnehmen, die unter die 3G-Regelung fallen oder Restaurants, Kinos, Museen oder einen Friseur besuchen, muss ab sofort ein aktueller negativer Corona-Test vorliegen. Das betrifft fast alle Aktivitäten in geschlossenen Räumen.

Nur noch Schwerin und Mecklenburgische Seenplatte "grün"

Von der Testpflicht ausgenommen sind Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, und Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres. In Schulen und Horten müssen Schüler und Beschäftigte nun außerdem dauerhaft eine Maske tragen. Diese Maßnahmen werden erst aufgehoben, wenn Rostock oder auch eine andere Region fünf Tage in Folge die Warnstufe "grün" hat. Die haben aktuell nur noch Schwerin und die Mecklenburgische Seenplatte.

