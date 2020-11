Mehrere Kreise in MV setzen Schuleingangsuntersuchungen aus Stand: 04.11.2020 13:39 Uhr Schuleingangsuntersuchungen von Vorschulkindern sind eigentlich eine Voraussetzung für deren Einschulung. Wegen der Mehrbelastung durch das Coronavirus setzen mehrere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern diese Untersuchungen derzeit aus.

Mit den Corona-Infektionszahlen steigt auch die Arbeitsbelastung der Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere Landkreise haben deshalb die ärztlichen Einschulungsuntersuchungen für Vorschulkinder ausgesetzt. In den Kreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald finden die Schuleingangsuntersuchungen bis auf Weiteres nicht statt. Das bestätigten die Kommunen auf NDR Anfrage.

Manch ein Kreis hat noch nicht entschieden

Auch im Landkreis Rostock werden die meisten Vorschulkinder zur Zeit nicht mehr untersucht. Vereinzelt gebe es Ausnahmen, wenn Untersuchungstermine nicht rechtzeitig abgesagt werden konnten, so der Sprecher des Kreises, Michael Fengler. In der Hansestadt Rostock finden die Einschulungsuntersuchungen hingegen statt - auch der Landkreis Nordwestmecklenburg will sie fortsetzen, solange es das Infektionsgeschehen zulässt. Die Stadt Schwerin hat noch nicht entschieden, ob sie für die nächsten Wochen Untersuchungstermine vergeben wird.

Eingangsuntersuchung ist Voraussetzung für Einschulung

Die Schuleinganguntersuchung wird von Ärzten der kommunalen Gesundheitsämter durchgeführt. Eingeladen werden alle Kinder, die im kommenden Schuljahr eingeschult werden sollen. Sie werden körperlich untersucht , ihr Hör- und Sehvermögen wird getestet und ihr Impfstatus erfasst. Außerdem prüfen die Schulärzte die Grob- und Feinmotorik der Vorschulkinder. Diese Untersuchung ist eigentlich Voraussetzung für die Einschulung im darauffolgenden Schuljahr. Bereits in diesem Jahr waren Untersuchungen aus dem Frühjahr aber auch verschoben und zum Teil erst nach Schuljahresbeginn nachgeholt worden.

