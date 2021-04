Mehrere Hundert Menschen demonstrieren gegen Corona-Politik Stand: 18.04.2021 06:31 Uhr Mehrere Hundert Menschen haben am Sonnabend in der Parchimer Innenstadt überwiegend friedlich gegen die Corona-Maßnahmen protestiert.



von Andreas Hohn, NDR 1 Radio MV

Zeitweise mehr als 450 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonnabend in Parchim gegen die Corona-Politik der Bundes- und der Landesregierung demonstriert. Im Rahmen der bundesweiten Aktion war Parchim als zentraler Veranstaltungsort für Mecklenburg-Vorpommern ausgewählt worden. Veranstalter Holger Lehmann hatte ursprünglich 1000 Teilnehmer angemeldet. Doch die Kreisverwaltung wollte wegen der hohen Corona-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim nur vier Veranstaltungen mit jeweils 50 Personen zulassen. Genehmigt wurden dann acht zeitlich und räumlich getrennte Kundgebungen in Parchim.

Ausgangspunkt und Ziel am Festplatz

Auf dem Parchimer Festplatz drohte die Situation zu Beginn des Protestzuges kurzzeitig zu eskalieren, weil einige Demonstranten eine andere Route nehmen wollten als mit den Behörden vereinbart. Dann aber setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Innenstadt in Bewegung. Trotz zahlreicher Lautsprecher-Durchsagen weigerten sich viele Demonstrationsteilnehmer, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sodass die Polizei zahlreiche Verstöße dokumentierte. Nach vereinzelten Flaschenwürfen gegen die Polizei wurden drei Männer festgenommen. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Gegen 20.30 Uhr wurde die Kundgebung ohne weitere Zwischenfälle friedlich beendet.

Neun Autokorsos im Landkreis

Zudem hatten weitere Veranstalter am Nachmittag für Lübz, Ludwigslust, Grabow, Plau am See, Neustadt-Glewe, Crivitz, Goldberg und Parchim zeitgleich Autokorsos angemeldet. Nach Polizei-Angaben nahmen 100 Fahrzeuge teil. Zwischenfälle habe es keine gegeben, so ein Polizeisprecher.

