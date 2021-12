Mehrere Hundert Hansa-Anhänger zünden Pyrotechnik vorm Rathaus Stand: 28.12.2021 20:28 Uhr Mit jeder Menge Pyrotechnik haben hunderte Hansafans in Rostock lautstark den 56. Geburtstag ihres Vereins gefeiert. Dazu zog ein großer, nicht angemeldeter Aufzug durch die Innenstadt.

Unter Fangesängen und lauten Explosionen liefen nach Schätzung der Polizei etwa 600 Hansa-Anhänger vom Doberaner Platz zum zentralen Neuen Markt. Auf dem Weg dorthin hinterließen sie zahlreiche abgebrannte Feuerwerkskörper. Die Polizei begleitete den Aufzug mit 100 Einsatzkräften und setzte unter anderem einen Hubschrauber ein. Zu Zusammenstößen mit den Hansafans kam es offenbar nicht. Die Polizei nahm wegen des unangemeldeten Aufzugs eine Anzeige gegen das Versammlungsgesetz auf. Wegen des Zündens von Pyrotechnik sowie wegen unerlaubter Drohnenflüge wurden außerdem Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgenommen.

Pyrotechnik, dichter Qualm und lautstarke Fan-Gesänge

Das Ziel des Fanmarsches war die Alte Post auf dem Rostocker Neuen Markt. Dort wurde am Abend eine Gedenktafel enthüllt. In Frakturschrift sind dort Datum und -uhrzeit zur Erinnerung an den Gründungstag des FC Hansa Rostock vor 56 Jahren - um 18:33 Uhr im Kultursaal des Gebäudes - eingeprägt. Zu exakt dieser Uhrzeit brannten die Fans auf dem Neuen Markt unter Fangesängen noch mehr Pyrotechnik und ein Feuerwerk ab.

Feuerwerk über den Jahreswechsel untersagt

Über Silvester und Neujahr ist laut Landesverordnung sowohl der Verkauf von Feuerwerkskörpern als auch das Zünden im öffentlichen Raum verboten worden. Außerdem darf es laut Landesverordnung keine unangemeldeten Menschenansammlungen geben. Auch gelten seit dem 24. Dezember weitreichende Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Organisiert hatte das Ganze nicht der Verein, stellte dessen Chef Robert Marien am Rande der Veranstaltung klar. Das sei allein die Fanszene gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.12.2021 | 20:00 Uhr