Stand: 21.01.2022 06:20 Uhr Mehrere Glätteunfälle in der Mecklenburgischen Seenplatte

Spiegelglatte Straßen haben in der Nacht für zahlreiche Unfälle gesorgt. In der Mecklenburgischen Seenplatte wurden dabei fünf Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Zwischen Schmölln und Penkun auf der A11 durchbrach am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Laster die Schutzplanke und kam auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings riss der Tank auf und es traten große Mengen Diesel aus. Die Autobahn war für fünf Stunden voll gesperrt. Gleich mehrere Unfälle gab es bereits gestern Nachmittag und Abend auf der A19 zwischen Röbel und Linstow. Teilweise musste auch sie gesperrt werden. Auf der L35 zwischen Altentreptow und Burow war am Freitag gegen 3 Uhr an einem Berg ein Schwerlaster liegengeblieben. Weitere LKW stauten sich. Nach drei Stunden konnte er geborgen werden. | 21.01.2022 06:19

