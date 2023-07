Stand: 10.07.2023 05:17 Uhr Mehrere Erntebrände in MV - 200.000 Euro Schaden

Die heißen Temperaturen am Wochenende haben zu einer ganzen Reihe von Erntebränden geführt. Neben Feldern gerieten auch Mähdrescher und Strohpressen in Brand, verletzt wurde bisher niemand. Bei mindestens acht Feuern wurden Arbeitsmaschinen beschädigt oder zerstört. Außerdem brannten auf mehreren hundert Hektar Weizen, Gerste, informierte die Polizei. Der Gesamtschaden wurde auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Bei Gottesgabe (Nordwestmecklenburg) beispielsweise geriet ein Mähdrescher in Brand. In Pölchow im Landkreis Rostock brannte eine Strohpresse aus, vermutlich durch Steinschlag. Weitere sieben Feldbrände wurden aus der Mecklenburgischen Seenplatte gemeldet.

