Stand: 04.11.2023 09:04 Uhr Mehrere Einbrüche in MV: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Mithilfe von Spezialkräften hat die Polizei im brandenburgischen Wittenberge am Freitag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen seit März stehen die beiden in Verdacht, mehrere Wohnungseinbrüche in Mecklenburg-Vorpommern verübt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die 37- und 39-Jährigen befänden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Außerdem durchsuchte die Polizei in diesem Zusammenhang Objekte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.11.2023 | 09:40 Uhr