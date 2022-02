Stand: 02.02.2022 11:16 Uhr Mehrere Einbrüche in Agrar-Betriebe

Drei landwirtschaftliche Betriebe in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg sind am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurden bei einem Agrarhandel in Roggentin unter anderem Maschinen wie Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen, Laubsaugern und Trennschleifer gestohlen. Bei zwei Landwirtschaftsfirmen in Stepenitztal bei Grevesmühlen verschwanden Werkzeuge, Anbauteile von Mähdreschern und 1.000 Liter Dieselkraftstoff. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt, ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen wird geprüft. Beide Orte liegen unweit der A20 Lübeck-Stettin, in beiden Fällen wurde laut Polizei eine Reihe von Spuren gesichert. | 02.02.2022 11:11