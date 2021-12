Stand: 06.12.2021 19:23 Uhr Mehrere Demonstrationen im Land gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren Städten haben Gegner der Corona-Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung am Montagabend demonstriert. Die größte Demo gab es in Rostock: Laut Polizei sind rund 1.600 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Begleitet wurde der Zug von etwa 100 Polizisten. In Greifswald gab es Mahnwachen und ein Fahrradkorso als Gegenveranstaltung. Laut Polizei hatten die Veranstalter mehrere hundert Demonstranten und Gegendemonstranten angemeldet. In Neubrandenburg und in Schwerin zogen nach NDR Informationen jeweils rund 300 Menschen durch die Stadt. In Ribnitz-Damgarten haben etwa 200 Impfgegner vor dem Rathaus demonstriert. Auch hier gab es eine Gegendemo. | 12.06.2021 19:23

