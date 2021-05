Stand: 04.05.2021 07:53 Uhr Mehrere Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend erneut Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. In Wismar zogen bis zu 130 Demonstranten durch die Innenstadt. Vereinzelt mussten die Beamten auf die Maskenpflicht hinweisen. Ähnliche Demonstrationen gab es mit jeweils 50 Protestierenden in Stralsund und in Benz auf Usedom. In Rostock waren gleich vier Veranstaltungen angemeldet - daran nahmen insgesamt rund 90 Menschen teil. | 04.05.2021 07:48