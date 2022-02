Stand: 14.02.2022 05:47 Uhr Mehrere Demonstrationen gegen Corona-Politik

In Mecklenburg-Vorpommern hat es am Sonntag mehrere Protestaktionen gegen die Corona-Politik gegeben. In Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versammelten sich etwa 300 Demonstranten. Im Landkreis Rostock beteiligten sich laut Polizei in Güstrow 25 und in Kröpelin 45 Menschen an unangemeldeten Protesten. Den Angaben zufolge verliefen die Aktionen weitgehend störungsfrei. | 14.02.2022 05:43