Stand: 29.11.2020 17:39 Uhr Mehrere Buchläden in MV mit Preis ausgezeichnet

Am Sonntagnachmittag der Deutsche Buchhandlungspreis verliehen worden. Aus Mecklenburg-Vorpommern gehören fünf zu den Besten 100 inhabergeführten Buchhandlungen. Ein Gütesiegel und 7.000 Euro Preisgeld erhielten das "Buchhaus Lange" in Pasewalk, "Dahlmanns Bazar" in Sassnitz, "+Buch" in Stralsund, "Ein guter Tag" in Schwerin und die Kiez-Buchhandlung "Sequential Art" in Rostock. Der Preis würdigt unter anderem ein herausragendes literarisches Sortiment, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm oder das Engagement in der Lese- und Literaturförderung. | 29.11.2020 17:39