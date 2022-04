Mehrere Brände in der Nacht in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 07.04.2022 06:40 Uhr In der Nacht hat es in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Brände gegeben. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr entstanden Schäden von über 300.000 Euro.

In Wismar ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung, nachdem ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen war. Die Polizei geht davon aus, dass die Haustür, die in Flammen stand, absichtlich in Brand gesetzt wurde. Der dadurch entstandene Rauch verbreitete sich im gesamten Flurbereich des Mehrfamilienhauses. Bevor ein Betreten des Hauses durch die Einsatzkräfte möglich war, musste der Flur zunächst gelüftet werden. Acht Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Dafür mussten vier Wohnungen durch die Feuerwehrleute zwangsgeöffnet werden. Verletzte wurde niemand, auch der Sachschaden blieb gering. Zeugen sollen gesehen haben, wie Unbekannte die Tür in Brand setzten.

Brand in Lagerhalle in Paarsch

Am späten Mittwochabend brannte eine Lagerhalle eines Gartenbetriebes in Paarsch bei Parchim. Mehrere Fahrzeuge, Werkzeug und Material wurde zerstört. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Außerdem kam es in einem Garagenkomplex in Rechlin bei Waren am Mittwochabend bei Reparaturarbeiten an einem Auto zu einem Brand. Der 47-jährige Eigentümer versuchte anfangs vergebens das Feuer zu löschen. Zwei Pkw und ein Motorrad wurden beschädigt. Der Schaden liegt bei über 100.000 Euro.

