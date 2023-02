Stand: 16.02.2023 05:53 Uhr Mehrere Brände in Heringsdorf: Tatverdächtiger festgenommen

Zu gleich drei Bränden ist es am Mittwoch in Heringsdorf auf Usedom gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein 63-Jähriger die Feuer gelegt haben. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Wie die Beamten mitteilten, brannten kurz nacheinander im Umkreis von rund 500 Metern ein im Umbau befindliches Altersheim, ein Imbiss und ein Schuppen. Die Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Der 63-Jährige wurde bei Fahndungsmaßnahmen am Brandort festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft den Zusammenhang mit weiteren Brandstiftungen.

