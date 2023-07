Stand: 08.07.2023 15:31 Uhr Mehrere Brände im Westen von MV

Die Feuerwehren im Westen des Landes sind am Samstag zu gleich vier Bränden ausgerückt. In Dorf Mecklenburg brannte eine Gartenlaube. In Alt Meteln mussten die Einsatzkräfte einen Dachstuhlbrand löschen. Hier wurden zwei Menschen vorsorglich wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Bei Satow hat ein Steinschlag bei Drescharbeiten einen Flächenbrand verursacht, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Und in Pölchow ist eine Strohballenpresse abgebrannt. Durch die vier Brände ist ein Gesamtschaden von rund 500.000 Euro entstanden.

