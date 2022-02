Stand: 21.02.2022 07:40 Uhr Mehrere Auffahrunfälle wegen regennasser Fahrbahn

Auf der A19 zwischen Kavelsdorf und Laage hat es am Montagmorgen mehrere Auffahrunfälle auf regennasser Fahrbahn gegeben. Zumeist blieb es bei Blechschäden. Auf der B103 bei Stäbelow ist ein PKW in den Straßengraben gefahren. Einen Zusammenhang mit Sturmtief "Antonia" sei aber nicht zu erkennen, so ein Polizeisprecher. | 21.02.2022 07:40

