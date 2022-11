Stand: 20.11.2022 15:03 Uhr Mehr ukrainische Kinder in Schulen in MV als vor zwei Monaten

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit rund 5.500 Flüchtlingskinder aus der Ukraine unterrichtet. Damit stellten sie fast die Hälfte aller ausländischen Schüler, teilte das Bildungsministeriums mit. In den vergangenen zwei Monaten stieg die Zahl ukrainischer Schüler in MV um rund 1.000. Insgesamt hat MV derzeit mehr als 160.000 Schüler. In Kitas, Horten und bei Tagesmüttern werden den Angaben zufolge derzeit mehr als 600 geflüchtete Kinder betreut.

