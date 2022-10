Stand: 05.10.2022 17:06 Uhr Mehr als zwölf Prozent mehr Geld für Gebäudereiniger in MV

Die rund 12.000 Beschäftigten in der Gebäudereinigung in Mecklenburg-Vorpommern bekommen mehr Geld. Zum Oktober sei der Einstiegsverdienst auf 13 Euro pro Stunde angehoben worden, teilte die IG Bauen-Agrar-Umwelt mit. Das entspricht einer Erhöhung von 12,6 Prozent. In höheren Lohngruppen, etwa für Fassadenreiniger, steigt der Stundenlohn um 9 Prozent auf 16,20 Euro. In den Tarifverhandlungen wurde eine weitere Lohnerhöhung vereinbart. Diese soll zum 1. Januar 2024 greifen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.10.2022 | 17:30 Uhr