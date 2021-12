Stand: 03.12.2021 10:57 Uhr Mehr als 70 Jäger verlieren Jagdschein wegen Verstößen

Mehr als 70 Jäger haben in Mecklenburg-Vorpommern seit 2017 wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ihren Jagdschein verloren. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die dem NDR vorliegt. Die Waffenbehörden der Landkreise entzogen die Jagdscheine vor allem, weil den Jägern die nötige Zuverlässigkeit fehlte. In mindestens zwei Fällen wurde der Jagdschein wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen eingezogen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mehr als 13.000 Jäger. | 03.12.2021 10:57