Stand: 06.07.2022 14:02 Uhr Mehr als 500 Wohnungen in MV werden abgerissen

Land und Bund fördern weiter den Abriss leerstehenden Wohnungen in MV. Nach Angaben des Bauministeriums in Schwerin stehen dafür in diesem Jahr 3,3 Millionen Euro bereit. Mit dem Geld können jetzt landesweit insgesamt 526 Wohnungen abgerissen werden - fast die Hälfte davon in Schwerin. In Pasewalk ist der sogenannte Rückbau von 144 Wohnungen geplant, in Ueckermünde sind es 40. Vier weitere Gemeinden sollen von dem Programm profitieren. Bauminister Christian Pegel (SPD) erklärte, es sei wichtig, nicht mehr benötigten Wohnraum vom Markt zu nehmen, um so die Wohnungsunternehmen zu entlasten. | 06.07.2022 14:02