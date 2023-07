Stand: 11.07.2023 07:38 Uhr Mehr als 50 Themen bei letzter Landtagssitzung vor Sommerpause

Mecklenburg-Vorpommerns Landtag startet am frühen Nachmittag in seine letzte Sitzung vor der Sommerpause. Bis Freitag wollen die Abgeordneten mehr als 50 Tagesordnungspunkte debattieren. In der Sitzung heute geht es unter anderem um eine Initiative der Grünen. Sie wollen, dass Tagesmütter in der Kita künftig bei ihrer Arbeit die Werte des Grundgesetz beherzigen - das Verwaltungsgericht Schwerin hatte Gesetzeslücken festgestellt - einer Tagesmutter, die der rechtsextremen NPD nahesteht, konnte die Richter deshalb nicht die Zulassung verweigern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.07.2023 | 07:30 Uhr