Stand: 04.03.2019 05:24 Uhr

Mehr als 42.000 Besucher bei Hanseschau

In Wismar ist die Hanseschau zu Ende gegangen. Von Donnerstag bis Sonntag kamen mehr als 42.000 Besucher zur größten Verbrauchermesse in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind 2.000 mehr als im vergangenen Jahr. Das Fazit der Veranstalter fällt entsprechend positiv aus. Auch das neue Parkkonzept sei voll aufgegangen.

42.000 Menschen bei der Hanseschau Nordmagazin - 03.03.2019 19:30 Uhr Nach vier Tagen ist in Wismar die Hanseschau zu Ende gegangen. Mehr als 42.000 Menschen haben die größte Verbrauchermesse im Nordosten besucht.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Breitgefächertes Angebot für Besucher

Die Veranstalter haben in diesem Jahr gleich mehrere neue Themenschwerpunkte gesetzt. Neben den Klassikern - wie Bauen und Wohnen - gab es fünf Sonderschauen, darunter eine mit dem Titel "Ausbildung im Handwerk". Ein anderes großes Thema war die Gesundheit. Ein etwa 20 Meter langer, begehbarer Darm sollte über Darmkrebs aufklären. Außerdem präsentierten rund 260 regionale und internationale Unternehmen in mehreren Messehallen neue Produkte und Dienstleistungen - auf rund 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Begleitet wurde die gesamte Hanseschau durch ein buntes und unterhaltsames Rahmenprogramm von einheimischen Künstlern und vielerorts konnten kulinarische Leckereien probiert werden.

Videos 02:12 Nordmagazin Verbrauchermesse Hanseschau lockt die Massen Nordmagazin In Wismar hat die 29. Hanseschau begonnen. Auf der größten Verbrauchermesse im Nordosten zeigten bis Sonntag etwa 260 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Video (02:12 min)

Rund 50 Aussteller bei Ehrenamtmesse

Auch die Ehrenamtmesse war Bestandteil der Hanseschau. In einer eigenen Halle stellten sich der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg sowie etwa 50 Vereine, Initiativen und Institutionen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern vor. Ehrenamtler und solche, die es noch werden wollen, konnten dort ins Gespräch kommen. Das Angebot reichte von Folkloregruppen über Rettungsdienste und Umweltorganisationen bis hin zu Hospizdiensten und der Telefonseelsorge. Das Land fördert die Ehrenamtmessen mit insgesamt 25.000 Euro, NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sind Partner der Ehrenamtmessen in Mecklenburg-Vorpommern.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentierten die Hanseschau

Am Donnerstag eröffnete NDR 1 Radio MV Moderatorin Dörthe Graner die Messe, durchs Bühnenprogramm führte am Sonnabend Frühaufsteher Marko Vogt. Wie Fernsehen gemacht wird, erklärten Mitarbeiter und Mediengestalter-Azubis des NDR in Halle 3 am Stand 306. Sie stellten allen Interessierten Ton- und Bildtechnik vor. Außerdem konnte auch selbst ausprobiert werden - sowohl vor als auch hinter der Kamera. Wie in den vergangenen Jahren auch stand auch das NDR Fotomodul auf der Haneschau: Hier bot sich wie immer die Möglichkeit, ein professionelles Erinnerungsfoto und viele Informationen zur Ausbildung im NDR mitzunehmen.

Umzug zum Jubiläum im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr geht die Verbrauchermesse mit einem neuen Konzept an den Start, sie soll größer werden. Zum 30. Jubiläum zieht die Messe deshalb um, vom Festplatz in den benachbarten Bürgerpark.

Weitere Informationen Ehrenamt mit 78: Côte d’Azur und Sturzprävention Mit weit über 70 leitet das Ehepaar Seidel in Grevesmühlen einen Seniorenclub - Alternativen gab es nicht. Bis zu seinem 80. Geburtstag möchte Wolfgang Seidel einen Nachfolger finden. mehr Landesweite Ehrenamtskarte in MV kommt 2020 In Mecklenburg-Vorpommern wird es voraussichtlich von 2020 an eine landesweite Rabattkarte für Ehrenamtler geben. Über die Ausgestaltung war über ein Jahr lang debattiert worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.03.2019 | 18:00 Uhr