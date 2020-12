Mehr als 300 Freiwillige für Impfzentren in MV Stand: 15.12.2020 05:48 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit der Einrichtung von landesweit zwölf Impfzentren auf den Start der Corona-Schutzimpfungen vorbereitet. Laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) haben sich bislang mehr als 300 Freiwillige gemeldet.

Unter den Freiwilligen sind den Angaben zufolge gut 200 Ärzte. Direkt bei den Landkreisen habe es weitere Meldungen gegeben, Hilfsorganisationen und die Bundeswehr hätten Unterstützung zugesagt. Dieses Engagement sei eine große gesellschaftliche Leistung, so Glawe. Entscheidend ist eine schnellstmögliche Zulassung der Corona-Impfstoffe, betonte der Minister. Diese wird für Ende Dezember erwartet.

40 mobile Impf-Teams für Alten- und Pflegeheime

Neben den stationären Impfzentren etwa in der Sport- und Kongresshalle Schwerin, der Stadthalle in Parchim, dem Flughafen in Laage und der Kürrassier-Kaserne in Pasewalk wird auch in den Alten-und Pflegeheimen geimpft. 40 mobile Impf-Teams sollen dort zum Einsatz kommen. Im Januar werden die ersten Impfdosen für etwa 50.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet.

