Mehr als 20.000 tote Hühner nach Einbruch in Stall Stand: 21.10.2020 13:07 Uhr Unbekannte sind bei einem Hühnerhalter in Neu Dargelin in einen Stall eingebrochen. Weil sie die Lüftung ausschalteten, verendeten mehr als 20.000 Hühner.

Nach einem Einbruch in einem Viehbetrieb in Neu Dargelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind mehr als 20.000 Hühner verendet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren Unbekannte in den Stall eines Hühnerhalters eingedrungen und hatten dabei die Lüftungsanlage ausgeschaltet. Mitarbeiter bemerkten den Vorfall am Mittwochmorgen, da war es aber schon zu spät. Die meisten der insgesamt 23.000 Hühner sind tot.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise zu den Tätern oder auf ein Motiv gibt es noch nicht. Wer Auffälligkeiten rund um den Betrieb in Neu Dargelin beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Laut Polizei wurde die Lüftungsanlage zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ausgeschaltet.

