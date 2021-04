Stand: 13.04.2021 07:47 Uhr Mehr als 200 Teilnehmer bei Demos gegen Anti-Corona-Maßnahmen

Erneut sind in Mecklenburg-Vorpommern Gegner der Corona-Gegenmaßnahmen auf die Straße gegangen. Die größte Aktion gab es am Montagabend in Wismar mit rund 120 Menschen. Nach Angaben der Polizei verlief der Protest friedlich. In Neubrandenburg kamen rund 50 Teilnehmer zusammen, in Waren gut 40. Kleinere Aktionen gab es auch in Rostock und Stralsund, in Benz, sowie Wolgast und Greifswald. Laut Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. | 13.04.2021 07:47