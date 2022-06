Mehr als 100.000 Euro Spenden bei Hanse-Tour Sonnenschein Stand: 26.06.2022 08:34 Uhr Bei der diesjährigen Hanse-Tour Sonnenschein sind mehr als 100.000 Euro Spenden zusammengekommen. Mit dem Geld werden Krebs- und chronisch kranke Kinder unterstützt.

Am Sonnabendnachmittag kamen die Radlerinnen und Radler in Bad Doberan an. Beim dortigen Stadtfest wurde die Höhe der Spendensumme bekanntgegeben. Die Hälfte des Geldes ist für palliative ambulante Versorgung von Kindern bestimmt, außerdem werden die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock und weitere regionale Projekte unterstützt.

2,5 Millionen Euro in 25 Jahren gesammelt

170 Menschen haben sich an die Tour beteiligt, in vier Tagen haben sie mehr als 500 Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern zurückgelegt. Nach dem Start am Dienstag in Rostock führte die Tour über Bützow und Schwerin nach Hagenow. Dort standen zwei Rundtouren auf dem Programm, bevor es über Wismar und Bad Doberan zurück nach Rostock ging. In der 25-jährigen Geschichte der Spendenaktion sind schon mehr als 2,5 Millionen Euro für die Unterstützung kranker Kinder und ihrer Familien sowie die Erforschung von Kinderkrankheiten eingeworben worden.

