Stand: 29.04.2024 05:35 Uhr Mehr Zugverbindungen zwischen Rostock und Berlin

Von heute an gibt es mehr Zugverbindungen zwischen Rostock und Berlin. Mit der neuen Regional-Express-Linie RE50 Nord wird eine stündliche Verbindung angeboten. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin mitteilte, fahren diese Züge zwischen Rostock und Neustrelitz mit Halt in Güstrow und Waren. In Neustrelitz besteht dann jeweils Anschluss an die Züge auf der Linie Stralsund-Berlin.

