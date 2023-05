Stand: 06.05.2023 13:33 Uhr Mehr Züge zwischen Stralsund und Berlin

Zwischen Stralsund und Berlin verkehren ab sofort wieder mehr Züge. Nach Angaben des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg fährt bis Anfang November an jedem Sonnabend und Sonntag sowie an Feiertagen morgens ein Zug mehr von Berlin nach Stralsund und am Nachmittag wieder zurück.

