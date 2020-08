Stand: 09.07.2019 15:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mehr Verkehrsunfälle mit Radfahrern in MV

Die Verkehrssicherheit für Radfahrer hat sich weiter verschlechtert. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Danach gab es 2018 weniger Verkehrstote im Autoverkehr, während bei den Radfahrern die Zahl der Getöteten drastisch anstieg.

Verkehrsunfälle mit Pedelecs verdreifacht

Deutschlanweit kamen im vergangenen Jahr 445 Radfahrer bei Unfällen ums Leben, das sind 17 Prozent mehr als 2017. Für Mecklenburg-Vorpommern weist die Statistik nur die Zahl der Fahrrad-Unfälle aus. Auch hierbei verzeichnet sich ein steter Anstieg: von 1.516 im Jahr 2014 auf 1.556 im vergangenen Jahr. Besonders dramatisch im Nordosten: Die Verkehrsunfälle mit Pedelecs haben sich in dieser Zeit fast verdreifacht - von 26 auf 78. Das kann aber auch daran liegen, dass die Räder mit Elektromotor 2014 noch recht selten waren. Heute boomt diese Art der Fortbewegung.

ADFC fordert nationales Programm für Rad-Infrastruktur

Fakt ist aber, die Hauptunfallgegner der Fahrräder sind Autos. Zudem wird den Autofahrern in den meisten Fällen auch die Schuld zugesprochen. Am häufigsten passieren diese Kollisionen auf Kreuzungen und an Einmündungen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert angesichts dieser Entwicklung vor allem in den Städten ein nationales Bauprogramm für eine geschützte Rad-Infrastruktur.

