Mehr Stellen für Soziales Jahr in den Kitas

Einhundert junge Frauen und Männer können ab Oktober ein Freiwilliges Soziales Jahr (FJS) in einer Kita in Mecklenburg-Vorpommern leisten. Dafür stellt das Sozialministerium Fördermittel bereit. Bewerben kann sich, wer nicht älter als 26 Jahre ist. Ansprechpartner sind die Träger der Kinder-Tagesstätten. Diese müssen ihre Anträge auf Fördermittel bis Mitte September an das Landesamt für Soziales und Gesundheit (LaGuS) stellen und je Einsatzstelle einen Eigenanteil von 200 Euro monatlich beisteuern.

Kritik am Betreuungsschlüssel

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik gegeben, dass in Mecklenburg-Vorpommern zu wenig Personal in den Kitas zum Einsatz kommt. Insbesondere der Betreuungsschlüssel, also das Verhältnis zwischen Erzieherinnen und Kindergartenkindern, wurde bemängelt. Nötig sei eine Erziehende für acht Kinder, hieß es etwa in einer Studie der Bertelsmannn-Stiftung. In Mecklenburg-Vorpommern betreut eine Erzieherin laut Studie 13 Kinder, woraus folge, dass fast 7.000 Fachkräfte im Land fehlen. Nach Ansicht von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) kann das Problem nur durch die Ausbildung von mehr Erzieherinnen gelöst werden. Derzeit beenden pro Jahr rund 700 Kita-Betreuerinnen ihre Ausbildung.

