Stand: 09.05.2021 14:10 Uhr Mehr Menschen aus dem Ausland leben in MV

Die Zahl der in MV lebenden Ausländer ist im vergangenen Jahr um rund drei Prozent gestiegen. Knapp 81.735 Menschen im Nordosten stammen aus anderen Nationen, wie das Statistische Landesamt aus Anlass des Europatages am Sonnntag mitteilte. Das sind rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Die meisten europäischen Ausländer in MV kommen demnach aus Polen mit rund 14.900 Personen, gefolgt mit einigem Abstand von Rumänen (4.860). Einen russischen Pass hatten demnach knapp 4.000 in MV lebende Menschen, einen ukrainischen 3.845. | 09.05.2021 14:08