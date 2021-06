Stand: 16.06.2021 13:40 Uhr Mehr Klassenwiederholer nach Corona-Schuljahr 2020/21

Nach zwei Schuljahren mit jeweils wochenlangem Distanz-Unterricht ist die Zahl der Klassenwiederholer gestiegen. Nach Angaben des Landesbildungsministeriums vom Mittwoch wiederholen 4,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler das zu Ende gehende Schuljahr freiwillig oder weil sie aufgrund zu schlechter Noten nicht versetzt werden können. In den Vorjahren waren es demnach jeweils 3,5 bis 3,6 Prozent gewesen. Eine Ausnahme bildet das Schuljahr 2019/2020, in dem nach den Corona-bedingten Schulschließungen im Frühjahr auch Schüler in die nächste Klasse versetzt wurden, die das Klassenziel eigentlich nicht erreicht hatten. Die Wiederholerrate betrug seinerzeit 2,9 Prozent - alle auf freiwilliger Basis. 16.06.2021 13:39