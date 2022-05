Stand: 30.05.2022 12:40 Uhr Mehr Kinder und Jugendliche in MV

In Mecklenburg-Vorpommern leben mehr Kinder und Jugendliche als noch vor zwölf Jahren. Ende 2020 waren es nach Angaben des Statistichen Landesamtes 246.258 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und damit 29.782 mehr als 2010. Die meisten Kinder waren zwischen 10 und 14 Jahre alt. Die größte Veränderung zeigte sich bei Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren mit einem Plus von 33 Prozent. Lediglich in der Altersgruppe der unter Dreijährigen gab es einen Rückgang von 1.144 Kindern. | 30.05.2022 12:40

