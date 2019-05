Stand: 28.05.2019 17:00 Uhr

Mehr Investitionen in Wohnungsbau geplant

Die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern wollen in diesem Jahr rund 1.000 Wohnungen fertigstellen. Dafür sollen rund 530 Millionen Euro investiert werden. Damit bemühe man sich, den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken, sagte ein Sprecher des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen.

Wohnungen unter der örtlichen Vergleichsmiete

Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr. 2018 wurden für 414 Millionen Euro rund 600 Wohnungen schlüsselfertig übergeben. Die Durchschittsmiete der vom Verband bewirtschafteter Wohnungen im Land liegt bei 5,21 Euro und damit laut Verbandschef Andreas Breitner deutlich unter den örtlichen Vergleichmieten. Regional ist das aber sehr unterschiedlich, zum Teil gäbe es auch Mieten unter drei Euro - beispielsweise in Vorpommern. In der Altstadt von Rostock hingegen oder in Wasserlagen an der Müritz liege die Miete auch mal bei 10,50 Euro.

Verband kritisiert Landespläne

Kritik äußerte der Verband an den Plänen des Landes, bei der Wohnraumförderung künftig statt Zuschüssen zinsgünstige Darlehen zu gewähren. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus würde sich das für die Unternehmen nicht lohnen, da bekämen sie das Geld genauso billig und ohne Vorgaben bei den Banken. Belastet würden die Genossen- und Gesellschaften auch durch noch immer vorhandene Altschulden von 435 Millionen Euro. Dennoch bewerten mehr als 70 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut und gehen davon aus, dass das mindestens in den nächsten zwei bis drei Jahren auch so bleibt.

