Stand: 30.01.2021 13:23 Uhr Mehr Hinweise von Kinderschutz-Hotline an Jugendämter in MV

Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Informationen von der Kinderschutz-Hotline des Landes an die Jugendämter weitergegeben worden als im Vorjahr - insgesamt 309 Meldungen, teilte das Sozialministerium in Schwerin mit. 2019 waren es demnach noch 254 Meldungen. Eine Meldung erfolgt, wenn unverzüglicher Handlungsbedarf besteht. Gestiegen ist ebenfalls die Zahl der Auskünfte. Fragen stellen Eltern etwa zur Corona-Pandemie oder der Betreuung in Kitas. Die Kinderschutz-Hotline ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800 / 1414007 erreichbar. | 30.01.2021 13:23