Stand: 27.12.2019 08:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mehr Hering für den regionalen Markt

Viele kleine Kunden aus der eigenen Region sollen fehlende Großkunden ersetzen - so glauben die Heringsfischer an der Ostsee im nächsten Jahr über die Runden zu kommen. Die geringen Fangquoten würden nur noch eine regionale Vermarktung zulassen, so der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommerns Michael Schütt. Im kommenden Jahr dürfen die Fischer 1.000 Tonnen Hering und 260 Tonnen Dorsch fangen. Wegen der geringen Quote brechen den Fischern ihre traditionellen Kunden weg, die große Mengen auf einmal brauchen, so Schütt.

Fangsaison verlängern

Außerdem werden die Fischer früher als bislang üblich beginnen, den Hering anzulanden, und die Saison soweit möglich bis in den Mai hinein strecken. Kleinere Fangmengen sollten "am besten gleich von Bord verkauft werden", sagte Schütt. Zum Schutz der Bestände haben die EU-Fischereiminister die Quoten beim Hering in der westlichen Ostsee im Vergleich zu 2019 um 65 und beim Dorsch um 60 Prozent reduziert.

Stilllegungsprämien helfen

Den Ostseefischern ging es schon 2019 nicht gut. Sie sind laut Schütt nur dank der Stilllegungsprämien über die Runden gekommen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 220 Haupterwerbsbetriebe, davon 160 Dorsch- und Heringsfischer. Sie erhielten Geld dafür, dass sie an einer bestimmten Anzahl von Tagen keinen Hering oder Dorsch fangen und ihre Kutter im Hafen lassen. Mit Fangquoten von 260 Tonnen Dorsch und 1.000 Tonnen Hering hat das Bundesland den größten Anteil an der deutschen Heringsquote von insgesamt 4.900 Tonnen. Vor 20 Jahren war die deutsche Fangquote mit 97.500 Tonnen fast 20 Mal so hoch.

