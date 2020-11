Stand: 05.11.2020 09:40 Uhr Mehr Gewerbeanmeldungen in Mecklenburg-Vorpommern

Trotz vieler Unsicherheiten in der Corona-Krise haben in diesem Sommer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ein Gewerbe angemeldet. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Schwerin wurden in den Monaten Juni bis August landesweit 2.457 Gewerbeanmeldungen gezählt. Das waren 30 mehr als in den drei Sommermonaten des vergangenen Jahres. | 07.11.2020 12:00